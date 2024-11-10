Как бы Дональд Фредерикович не вызвал обратного эффекта, когда Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян, наоборот сплотятся.

Дональд Трамп, как избранный 47-й президент США, во время своего президентства мечтает оборвать сотрудничество между РФ, КНР, Ираном и КНДР. Соответствующими планами американского руководителя располагают репортеры The Hill, узнавшие мнение по этому вопросу от политических аналитиков.

Обозреватели объяснили будущее поведение 78-летнего политика, высказав, что Трамп попытается методом эмоционального наскока и дружеских бесед сделать так, чтобы КНР, Иран, Россия и Северная Корея перестали быть друг для друга партнерами.

Правда, несмотря на столь амбициозные задумки, существует высокая вероятность, что именно так, как хочет следующий глава Белого дома, не будет.

Есть скепсис у будущего руководителя Вашингтона и к европейским политикам и блоку НАТО, которые, по мнению Трампа, хотят и дальше пользоваться США «бесплатно» – с целью обеспечения своей безопасности.

О том, что Китай и Россия действиями Трампа разорвут свои взаимовыгодные отношения, стало известно ещё до выборов 5 ноября, когда противостоящий Камале Харрис Трамп пообещал, что Пекин и Москва в случае его избрания на должность американского президента будут вынуждены существенно сократить партнёрство между собой.