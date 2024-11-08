Наибольшие доходы сейчас у европейских "переобувных" магазинов. Кто мог подумать, что Трамп сможет победить второй раз.

Часть европейских руководителей наблюдая как Дональд Трамп становится следующим американским президентом, стали смотреть в сторону Украины более «миролюбивым взглядом». О новых тенденциях в высокой политической среде Европейского Союза в интервью радио Kossuth рассказал никто иной, как действующий премьер Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский политик поделился мнением, что не все среди европейцев даже после триумфальной победы Трампа готовы поддержать идеи американца по поводу украино-российского конфликта, где бывший 45-й президент, а ныне практически 47-й, выступает категорически против продолжения вооруженного конфликта Киева и Москвы. Часть несогласных с Трампом европейских управленцев считают, что Европа должна и дальше забрасывать в топку противостояния Украины и России всё больше и больше денежной массы.









Но из-за победы Трампа выросло число и тех, кто считает, что действия выше неэффективны и их надо прекратить. Некоторые из такой когорты европейцев пока что тихо, но всё более уверенно призывают пересмотреть воинственный подход.

Как подытожил Орбан, в случае если Трамп будет верен своим словам и откажется поддержать Украину военными, финансовыми, гуманитарными и медицинскими поставками, то в одиночку Европа не справится с поддержкой официального Киева, как бы она того не хотела. И дело тут уже не столько в денежной мощности поддержки, а в отсутствии производственных мощностей и их высоком темпе изготовления военной продукции.

Именно отсутствие собственного мнения и сделало Европу одной из главных проигравших сторон российской СВО наряду с Украиной.