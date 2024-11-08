Дональд Трамп своим очередным президентством перебил Владимиру Зеленскому все козыри.

Венгерский руководитель Виктор Орбан объявил, что иностранная помощь Украине в размере 50 млрд в европейской валюте уже находится под вопросом. О том, что вроде бы уже «предрешенная» макрофинансовая помощь для нужд украинского государства теперь является «открытым вопросом», пишет для своих читателей ИА Bloomberg.

Венгерский премьер-министр в ходе беседы с корреспондентами после общеевропейского мероприятия в Будапеште объявил, что внешнеэкономическая поддержка Киева, в качестве основных центров в которую входят США и ЕС, согласованная ранее, попала в «изменчивый водоворот событий». И всё это случилось из-за уверенной победы Дональда Трампа над Камалой Харрис 5 ноября.

В дополнение Орбан добавил, что 50 млрд. евро не спасут Украину на 100%, а если говорить об отношении западных государств к проблемам Украины, то спонсирование деньгами стало в тягость американским и европейским союзника Киева.

А мы напомним, что на той же пресс-конференции Владимир Зеленский посчитал, что замороженные российские активы в 300 млрд. евро, должны принадлежать Украине. Тем временем украинский политик Петр Порошенко публично обозначил «красные линии», за которые не должен перешагнуть избранный президент США Дональд Трамп и сам Владимир Зеленский.