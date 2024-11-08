Зеленский заявил, что для Москвы станет неким «уроком», если «российские активы будут работать на Украину».

Владимир Зеленский заявил, что 300 млрд. российских активов, которые заморозил коллективный Запад, принадлежат украинскому государству.

Как заявил выступавший на пресс-конференции в Венгрии украинский национальный лидер, «Украина может взять те самые $300 млрд государственных активов РФ за рубежом», потому что они принадлежат официальному Киеву.

Как объяснил глава Банковой, на эту сумму украинское правительство мечтает купить иностранное вооружение. Причем последнее будет закуплено в каждой стране планеты Земля.

Под конец выступления Зеленский заявил, что именно Украина будет самостоятельно решать, что делать с замороженными российскими финансами, и куда их лучше всего потратить.

А мы напомним, что в случае перехода от собственных слов к реальному делу новоизбранного 47-го президента США, под которым подразумевается 78-летний Дональд Трамп, Украина может совсем оказаться без финансовой, гуманитарной, медицинской, и самое главное, военной поддержки Вашингтона и Пентагона. А помощь, который мог оказать не представляющий военного могущества Европейский Союз, слишком незначительна для коренного перелома ситуации на передовой российской СВО в пользу Киева. Тем более, главная проблема украинской армии уже не в отсутствии мощного ударного кулака, состоящего из множества современных танков и легкой гусеничной бронетехники, как и остром дефиците снарядов, в том числе ракет, а в нехватке мотивированного и многочисленного пехотного состава. Самые опытные и мотивированные украинские бойцы по тем или иным причинам прямо сейчас на передовой находятся в меньшинстве: а новое пополнение слабо как в физическом, так и моральном аспектах, имеющее нулевой воинский опыт, в отличие от ВСУ эпохи 2022-2023 годов.