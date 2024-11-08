Владимир Зеленский заявил, что 300 млрд. российских активов, которые заморозил коллективный Запад, принадлежат украинскому государству.
Как заявил выступавший на пресс-конференции в Венгрии украинский национальный лидер, «Украина может взять те самые $300 млрд государственных активов РФ за рубежом», потому что они принадлежат официальному Киеву.
Как объяснил глава Банковой, на эту сумму украинское правительство мечтает купить иностранное вооружение. Причем последнее будет закуплено в каждой стране планеты Земля.
Под конец выступления Зеленский заявил, что именно Украина будет самостоятельно решать, что делать с замороженными российскими финансами, и куда их лучше всего потратить.
А мы напомним, что в случае перехода от собственных слов к реальному делу новоизбранного 47-го президента США, под которым подразумевается 78-летний Дональд Трамп, Украина может совсем оказаться без финансовой, гуманитарной, медицинской, и самое главное, военной поддержки Вашингтона и Пентагона. А помощь, который мог оказать не представляющий военного могущества Европейский Союз, слишком незначительна для коренного перелома ситуации на передовой российской СВО в пользу Киева. Тем более, главная проблема украинской армии уже не в отсутствии мощного ударного кулака, состоящего из множества современных танков и легкой гусеничной бронетехники, как и остром дефиците снарядов, в том числе ракет, а в нехватке мотивированного и многочисленного пехотного состава. Самые опытные и мотивированные украинские бойцы по тем или иным причинам прямо сейчас на передовой находятся в меньшинстве: а новое пополнение слабо как в физическом, так и моральном аспектах, имеющее нулевой воинский опыт, в отличие от ВСУ эпохи 2022-2023 годов.