Чем дольше ВСУ тянут с отступлением из Курской области, тем выше шанс, что выходить больше будет некому.

Трёхтонный корректируемый боеприпас отечественного производства накрыл обширным ударным облаком украинские позиции в курском приграничье. И согласно информации журналистов «Shot», масштаб пораженной территории составил примерно 1 квадратный километр.

Как указано в телеграм-публикации, взрыв планирующей бомбы ФАБ-3000 затронул подземные помещения командного пункта украинской армии, размещенного в грунтовом срезе. Уничтожены оказались несколько броневиков и так называемый децентрализованный склад снарядов.

Сообщения о том, что группа украинских офицеров оказалась застигнута врасплох, ранее стало известно благодаря видеокадрам на просторах мировой Сети. При просмотре видео отчетливо видно, как детонация 3000-килограммового боеприпаса запустила большую ударную волну.

А мы вспомним, что ФАБ-3000 относится к разновидностям авиационных бомб фугасного воздействия. Именно такие бомбы состоят из толстостенного корпуса, позволяющего тяжелому боеприпасу не подрываться сразу при соприкосновении с твердой земной поверхностью, а проникать на некоторую глубину в грунт, усиливая разрушения среди подземных защитных сооружений. Именно это случилось с украинским командным пунктом.

Масштабное изготовление ФАБ трехтысячной серии началось в начале 2024 года. Для повышения боевой эффективности некогда свободнопадающие бомбы превратились в планируемые боеприпасы с крыльями, которые в отличие от классических крылатых ракет, практически невозможно сбить, как и то, что бомбы-планеры превосходят ракетные снаряды по своей относительной дешевизне.