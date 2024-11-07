Для прорыва ВСУ необходимо во-первых, накопить достаточный ударный кулак, а во-вторых, без потерь даже в этом случае не обойтись.

Командование украинской армии совершенно зря ожидает, что элитная группировка ВСУ, действующая в курском приграничье, спокойно и без высоких потерь сможет покинуть территорию Курской области. О том, что затруднения для украинских ВС, находящихся в приграничной с украинской Сумской областью российской Курщине, на 100% будут обеспечены, рассказал известный отечественный военный журналист Александр Корц.

Военкор объяснил, что хотя некоторые украинские источники предполагают скорое отступление ВСУ из курского приграничья, из-за якобы выполнения всех военных целей там, это было бы верхом безрассудства быть столь уверенным в наилучшем исходе.

Коц указал, что на передовых позициях украинской армии в Курщине совершенно нет никаких признаков скорого украинского отступления из российского региона.

А мы напомним, что согласно предположению западных СМИ, организованный вывод ВСУ из российского приграничья может быть истолкован как стартовый свисток к скорому перемирию между Киевом и Москвой. Тем более Дональд Трамп, как новоизбранный американский президент, обещал публично остановить конфликт на востоке Украины за 24 часа.

Вместе с тем по объективным военным причинам нахождение украинского воинства в районе Курщины не является делом правильным: пока ВСУ здесь бесцельно слоняются по лесам и полям, запертые в полуокружении, в Донецкой области стремительно «отваливается» Курахово, а стратегически важный Покровск уже на стартовой позиции главной битвы текущей зимы-весны. И именно драгоценные силы ударной элитной группировки ВСУ могли быть отличным подспорьем для украинского Генштаба, но Зеленский не спешит делать так, боясь получить весомый политический урон.