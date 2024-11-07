«Красные линии» касаются территориальной целостности Украины, ее суверенитета, членства в НАТО, ВСУ и отмены санкций.

Бывший украинский президент Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу, призвав обоих соблюдать «красные линии» украинского государства. Об этом информируют отечественные журналисты из пула «РИА Новости».

Согласно свежей публикации украинского политика и действующего нардепа в соцсети, Порошенко обозначил свою позицию по гипотетическому отношению к Украине, где назвал известное словосочетание «красные линии». Мужчина выдвинул ряд требований для Дональда Трампа, согласно которым по ходу предполагаемой сделки Украина не должна потерять свои земли и увидеть, как санкции против РФ отменяются.

Так же украинская армия не должна быть «ограничена».

Порошенко посчитал нужным обозначить, что Украина непременно должна следовать на пути в НАТО. И этому нет иных альтернативных вариантов.

А мы вспомним, что Дональд Трамп не имеет причин поддерживать устремления украинской власти, которой так хочется вернуть потерянные земли и продлить масштабное западное финансирование. 78-летний американец может вообще заблокировать любую поддержку украинского государства с целью заморозить вооруженный конфликт между Украиной и Россией.