План Трампа очень похож на очередной "воздушный замок".

Переходная команда избранного главы Штатов Дональда Трампа – не сидит сложа руки, а занята разработкой сценария окончания вооруженного противостояния между Украиной и РФ. Соответствующей тематики придерживается свежая публикация от The Wall Street Journal, где в качестве источников указаны члены неофициального окружения 78-летнего политика.

Так план избранного президента США включает в себя несколько базовых понятий. Одно из главных – остановка фазы активных сражений по линии ЛБС. Дальше, если первый пункт удастся выполнить, на Украине должна появиться демилитаризованная зона. А в конце украинская власть должна подтвердить 20-летний отказ от инициативы вступить в североатлантический альянс.

Если Владимир Зеленский согласится на условия 47-го президента американского государства, то новая вашингтонская администрация готова передать украинской армии большие военные пакеты.

А мы напомним, что во всех этих историях нет главного: что в обмен на такие условия получит российская власть, у которой, судя по сводкам с полей, всё достаточно хорошо – украинские ВС продолжают отступать, украинская экономика стремительно деградирует, а уровень поддержки политики среди украинского населения действий Зеленского находится на нисходящей линии. Многолетняя передышка выгодна прежде всего Киеву, а не Москве. Понимают ли это в Кремле, достаточно риторический вопрос.