При текущем взгляде на карту боевых действий СВО видно, как это "помогло" Украине.

С начала российской спецоперации не менее 100 тыс. солдат и офицеров украинской армии были отправлены в многочисленные западные страны с целью получить воинские навыки «стандартов НАТО». Соответствующими статистическими выкладками делится украинский портал New Voice, имея доступ к сведениям украинского Генштаба.

В 2024 году отправились в союзные Киеву примерно 20 тыс. украинских военнослужащих.

И уже в минувшем октябре Валерий Залужный, бывший «полный генерал» украинской армии и главком, а ныне украинский посол в Лондоне, озвучил данные, что третья группа украинских военно-воздушных офицеров закончила свою лётную подготовку на территории Британии.

А по сведениям Люка Полларда – секретаря британского парламента по делам британских ВС, 200 украинских лётчиков благодаря своевременной работе британских специалистов, смогли научиться пилотажу американского лёгкого истребителя F-16.

А мы напомним, что ставка именно на молодых специалистов, получивших воинские умения именно от западных инструкторов и сражающихся практически только западным вооружением и военной техникой, так и не смогла добиться целей во время летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это наглядно показало военному руководству ВСУ и остальным аналитикам ближнего и дальнего зарубежья, что обучение в странах НАТО не даёт 100% иммунитета от поражений на передовой. Как и использование советов действующих западных генералов, составляющих наряду с Генштабом ВСУ будущий наступательный план на Крым.