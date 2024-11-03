Но как быть с носителями бомб-планеров, когда подняться безбоязненно в воздух у украинских F-16 получается где-то подо Львовом.

Австралийское правительство отправило ВСУ несколько бомб-планеров Joint Direct Attack Munition Extended-Range. От использования управляемого авиационного боеприпаса местные вооруженные силы отказались из-за его списания. Как информирует специализированное издание Australian Defence Magazine, JDAM-ER перешли в разряд списанных со службы австралийских Королевских ВВС. Ранее такие бомбы использовались с австралийских F-18 Hornet.

О том, что украинские ВВС получат Mk.82 500lb JDAM-ER, сделанные в Австралии, стало известно из публичного доклада австралийского МО от 30 октября, посвященного управляемому вооружению и боеприпасам. В докладе не было указано, кто ВСУ получили такие «умные бомбы».

Для максимальной боевой эффективности украинскому носителю "Умных бомб" необходимо подлететь достаточно близко к линии боевого соприкосновения, что ставит под угрозу экипаж боевого самолёта. А для снижения шансов быть сбитым запуск нужно осуществлять на предельно малых высотах. Из-за чего вполне логично, что планирующий боеприпас не способен пролететь "технические" 70 километров.

А мы напомним, что первый случай использования украинской авиацией JDAM-ER состоялся в марте позапрошлого года с борта МиГ-29 украинских ВС, модернизированного для использования иностранного управляемого вооружения.

Вспомним, что JDAM представляет собой GPS-модуль, прямым аналогом в российских ВКС является хорошо знакомый комплект УМПК с бортовым компьютером и сменными крыльями. Помимо приемника спутниковых сигналов, иностранный образец имеет систему инерционного наведения, оперенный хвостовик и комплект крыльев. JDAM-ER – это дальнейшая модификация проекта, способная преодолеть 72 км при идеальных условиях пуска (то есть быть запущенной с максимальной высоты).