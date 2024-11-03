Речь идёт о баллистических и крылатых ракетах, созданных на Украине

В 2025 году на вооружении украинской армии могут появиться дальнобойные управляемые боеприпасы собственного производства. Речь идёт о баллистических и крылатых ракетах, созданных на Украине. О прорыве в местном ракетостроении рассказал управляющий ГП «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров.

Мужчина подтвердил, что технические специалисты предприятия уже собрали первые образцы. Причем прототипы будущих ракет прошли уже стадию тестовых запусков на полигонах.

Глава украинского Государственного предприятия выразил мнение, что успех есть не только у возглавляемой им организации, но и у частных фирм. Поэтому он ожидает появление первых действующих образцов до середины будущего года.









И как напоминает военный блог «Военный осведомитель», украинское руководство осознав, что коллективный Запад как союзник, не будет на 100% помогать украинской армии, в особенности по части дальнобойного вооружения, приняло решение об многократном ускорении работ по запуску проектов дальних барражирующих боеприпасов, относящихся к классу БПЛА. И видимо сейчас дошла очередь и до собственного производства крылатых снарядов.



