Вместо дипломатического урегулирования Тель-Авив решил поднять ставки, но иногда выбор в пользу большей эскалации не всегда правильный.

Израиль, атаковавший объекты военной инфраструктуры и собственно заводы по производству ракетного топлива, зря надеется, что получивший ущерб Иран ответить не способен. О всё ещё высоком ракетном потенциале Тегерана, способного кратно снизить обороноспособность официального Тель-Авива, информирует свежая публикация The Wall Street Journal, ссылаясь на данные западных дипломатов.

Информаторы-чиновники сообщили, что баллистические боеприпасы исламского государства способны обойти израильскую многоуровневую систему ПРО, из-за чего Израиль может получить весьма ощутимый ущерб.









Ранее в иностранной прессе в ряде публикаций озвучивалось, что ЦАХАЛ сильно повредил силы иранского ПВО, поэтому Тегеран должен учитывать, что после нанесения атаки по Израилю, последний запустит протокол ответной атаки, когда зенитные системы иранской армии из-за недавних атак находятся в крайне ослабленном состоянии. Предполагается, что в свою последующую попытку чувствительных ударов Израиль атакует ядерные объекты Ирана и местные нефтяные промыслы.

Погрузимся в события недавних дней, когда 1 октября Иран запустил массу баллистических ракет по Израилю. Тель-Авив дал обещание ответить. И уже 26 октября Израиль действительно ответил, поразив иранские объекты в провинциях Хузестан, Илам и Тегеран. Раскрутка ближневосточной спирали эскалации продолжается. Правда принести в неспокойный регион мир могут американские выборы, впрочем, как и усугубить.