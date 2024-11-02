Спонсоры Украины устали ждать отсутствия результатов. Кажется Владимиру Александровичу уже пора заказывать вместительный американский самолёт до Вашингтона.

2025 год может стать временем тотального сокращения западной поддержки Украины, если сравнивать даже не хватающим звёзд в плане украинского обеспечения текущим годом. Такой информацией располагают журналисты BBC, ссылаясь на докладную записку германского Кильского института мировой экономики.

В публикации указывается, почему мрачный сценарий, напророченный зарубежными журналистами, может сбыться: во всем виноваты вероятная победа Дональда Трампа на выборах 5 ноября и изменение политики финансового обеспечения Украины лидерами западных стран: теперь оная будет выдаваться ВСУ за счёт замороженных активов РФ. Плюс взносы от участников НАТО – как помощь вместо европейской поддержки.

Предполагается, что военная помощь может достичь потолка лишь в 29 млрд. евро в годовом исчислении, а финансовая и того меньше – максимум 27 млрд.









А мы держим в уме, что Украина не производит всю номенклатуру военной техники, поэтому на 100% зависит от западной поддержки, которая имеет заметную тенденцию к уменьшению. Ситуация кардинальным образом в положительную сторону для ВСУ изменилась бы, если союзники Киева увеличили уровень своей поддержки в несколько раз больше, чем оказывают её сейчас. Но не только военной техникой единой – без большей массы солдат, которые должны хотеть сражаться и обладать должными навыками, победа Украины так же туманна.

В статье отмечается, что ВСУ в последних пакетах поддержки США получают в массе своей снаряды и зенитные ракеты, а без бронетехники и инженерных машин никакого освобождения своих территорий точно не будет у Киева.

А мы обратимся к Зеленскому, который объявил, что Украина получила лишь 10% от того, что обещал Запад по части оружия.