2025 год может стать временем тотального сокращения западной поддержки Украины, если сравнивать даже не хватающим звёзд в плане украинского обеспечения текущим годом. Такой информацией располагают журналисты BBC, ссылаясь на докладную записку германского Кильского института мировой экономики.
В публикации указывается, почему мрачный сценарий, напророченный зарубежными журналистами, может сбыться: во всем виноваты вероятная победа Дональда Трампа на выборах 5 ноября и изменение политики финансового обеспечения Украины лидерами западных стран: теперь оная будет выдаваться ВСУ за счёт замороженных активов РФ. Плюс взносы от участников НАТО – как помощь вместо европейской поддержки.
Предполагается, что военная помощь может достичь потолка лишь в 29 млрд. евро в годовом исчислении, а финансовая и того меньше – максимум 27 млрд.
А мы держим в уме, что Украина не производит всю номенклатуру военной техники, поэтому на 100% зависит от западной поддержки, которая имеет заметную тенденцию к уменьшению. Ситуация кардинальным образом в положительную сторону для ВСУ изменилась бы, если союзники Киева увеличили уровень своей поддержки в несколько раз больше, чем оказывают её сейчас. Но не только военной техникой единой – без большей массы солдат, которые должны хотеть сражаться и обладать должными навыками, победа Украины так же туманна.
В статье отмечается, что ВСУ в последних пакетах поддержки США получают в массе своей снаряды и зенитные ракеты, а без бронетехники и инженерных машин никакого освобождения своих территорий точно не будет у Киева.
А мы обратимся к Зеленскому, который объявил, что Украина получила лишь 10% от того, что обещал Запад по части оружия.