Почему если проиграет украинская армия, то авторитет потеряют именно американские вооруженные силы, объяснить с точки зрения формальной логики будет трудно.

Высокопоставленные украинские функционеры сравнивают украинское государство с Афганистаном и пророчат Соединенным Штатам полную потерю авторитета американской армии в случае проигрыша ВСУ в российской спецоперации. О негативном мнении украинских чиновников в случае реализации мрачного собственного прогноза в отношении битвы Украины с Россией и потенциального проигрыша Киева в противостоянии с Москвой, знакомит своих читателей британское издание The Guardian.

Иностранные корреспонденты узнали от своих киевских информаторов, что КНР, Индия и Россия считают, что это не Украина сражается с ВС РФ, а Пентагон. Анонимный представитель украинских спецслужб озвучил, что как только стало известно о бегстве американцев из Афганистана, весь мир воспринял событие как огромное совместное унижение Белого дома и Пентагона. Но если сценарий на примерном уровне повторится с Украиной, то весь военный авторитет США, как непревзойденных бойцов из-за великолепно подготовленной армии, рассыплется в незаметный прах.









А мы напомним, что ВСУ не сами сражаются с российскими ВС, а при полном разведывательном сопровождении не только Штатов, но и всего военно-политического блока НАТО, обеспечивающих украинскую армию комической, наземной радиоэлектронной и иными типами архиважной информации. В составе украинских подразделений на регулярной основе находятся как отставные, так и вполне действующие военные западных союзников Киева, как и используется передовое иностранное вооружение, применение которого невозможно без непосредственного участия западных специалистов и обслуживающего персонала. Так что в какой-то мере киевские чиновники правы.