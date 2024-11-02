Если сейчас на передовой у Киева "ещё не проблемы", тогда совсем страшно представить, что такое "большие проблемы" по мнению инопрессы.

У Украины конечный ресурс солдат, которых хватит, чтобы сражаться в сегодняшнем темпе примерно полгода-год. Дальше после истечения этого срока ВСУ столкнутся с самым настоящим кадровым дефицитом. Именно такой посыл идёт в новой статье The New York Times, ссылающейся на Пентагон.

Аналитики Пентагона предполагают, что солдаты украинской армии способны провести сражений на протяжении годового периода: дальше нужно думать как быть дальше.

Высказались и делегаты американских разведок, объявив, что для России СВО перестала быть «тупиковой», подразумевая под этим, что теперь украинская оборона далеко не такая стабильная, каковой была полтора года назад. И уже под конец 2024 года можно наблюдать как российские штурмовики с каждым днём боёв всё быстрей и быстрей продвигаются вперед. Разумеется это видят не только в Вашингтоне, но и в Киеве.









Стоит ли теперь удивляться, что украинский дух сейчас как никогда слаб, тем более уже нет уверенности в дальнейших действиях Белого дома, который вполне может значительно уменьшить помощь для Украины.

О том, что ситуация в полях все более негативна для украинской армии, наглядно показывает ситуация вокруг Курахово, падение которого уже предопределено в силу текущей диспозиции, когда такой важнейший для удержания крупного населённого пункта – город Горняк, был оставлен практически без боя, а способные в значительной мере задержать продвижение передовых российских отрядов оперативные резервы Сырского, состоящие в основном из элитных бригад, бесцельно находятся в курском приграничье, не добившись ни одной из целей за время боёв там.