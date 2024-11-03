А кто здесь виноват больше всех, если не Владимир Зеленский, никогда не служивший в армии и не понимающий её задач.

Отказ от своевременной полноценной мобилизации в угоду политическим дивидендам, Владимир Зеленский вместе с военным руководством провалили одно из важнейших направлений в развитии собственной армии: кадровый состав и его пополнение, за что приходится расплачиваться прямо сейчас постоянными отступлениями и буквально провалами на передовой. О непростой сегодняшней судьбе ВСУ рассуждает немецкий аналитик и постоянный автор Bild – Юлиан Репке.

Мужчина утверждает, что сегодняшняя украинская армия – это скопление истощенных солдат и офицеров, которым нужен существенный отдых в тылу и пополнение. Но выполнить оба этих условия невозможно в принципе – как изрядно «прохудившиеся» соединения заменить некем.









По мнению Репке, кадры – это основная проблема ВСУ прямо сейчас. Источники аналитика в украинской армии сообщают, что большинство солдат на передовой находятся в высочайшей точке своего психического и физического истощения, сражаясь на протяжении многих недель. Ресурсов для их замены в зоне боёв нет, потому что Украина – не Россия. В этом главная проблема Киева.

Так же Репке сделал мрачный прогноз для украинской власти на будущий год, объявив, что в 2025 году бои будут идти уже на территории Днепропетровской области.