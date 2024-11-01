Именно подковерные игры помогли Александру Сырскому стать вторым "полным генералом" после Валерия Залужного.

Украинские генералы не терпят успехов друг друга и буквально радуются провалам своих высокопоставленных коллег. Именного такой точки зрения на нездоровые отношения в среде высших украинских офицеров придерживается капитан ВСУ в отставке с позывным «Арти Грин». Так за некоторое время до момента увольнения Валерия Залужного с должности украинского Главкома, Александр Сырский буквально потирал руки в предвкушении скорой отставки первого: находящийся на тот момент ниже по званию и по должности генерал вполне справедливо предполагал, что именно он после потенциального увольнения провалившего летнее контрнаступления «железного генерала» займет его место в качестве главнокомандующего ВСУ (что и случилось в будущем). Своими мыслями по поводу разлада в среде украинских генералов отставной капитан поделился во время ютьюб-подкаста Politeka Online.









Ещё одной ситуацией, приведенной в качестве примера, когда плохой результат «в поле» пошел явно на пользу другим украинским генералам, по словам «Арти Грина» стала ситуация прошлой зимы, случившаяся во время неудачной обороны «города-крепости» Авдеевки. Именно в период прошлых ноября-февраля запертые внутри городских фортификационных сооружений солдаты и офицеры ВСУ остро нуждались в артиллерийских снарядах, но с их поставкой произошла задержка. По итогу обороны город пал, а гарнизон из состава украинских подразделений в полном составе и с наименьшими потерями выйти так и не смог.