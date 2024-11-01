Когда известен твой IP и другие важные данные, становиться онлайн-обманщиком находится всё меньше желающих.

Кибермошенники после свежего заявления патриарха Telegram Павла Дурова стали резко терять в доходной части своего «бюджета». О падении прибылей онлайн-мошенников и прямой связи с заявлениями Дурова рассказывает известный отечественный бизнес-портал РБК, ссылаясь на информацию от ресурса F.A.C.C.T.

Ровно месяц назад известный мужчина публично объявил о том, что его главный на текущий день программный продукт –мессенджер Telegram, точнее сотрудники компании, напрямую пересылают данные, включающие IP-адреса и личные номера телефонов, нарушающих законодательство мошенников сотрудникам правоохранительных органов. Причем сотрудничество с полицией началось не после резонансного задержания Дурова во Франции, а очень давно.

После огласки этой информации мошенники из сферы Интернета резко снизили свою правонарушаюшую активность в Telegram.









Так мошеннические сообщества за октябрь «заработали» 45 млн. рублей, хотя в среднем они преступными методами за один календарный месяц обогащались на 58 млн рублей. Такая сумма выходила после обмана законопослушных пользователей Телеграма, переходящих по мошенническим ссылкам на так называемые фишинговые сайты: в надежде приобрести с большой скидкой товары или забронировать жилье во время путешествий. Разумеется ни больших скидок ни дешевых апартаментов в конце сделки никто так и не получил из числа обманутых пользователей.

С 2021 года экономический ущерб от такого рода деятельности составил больше 8 млрд. рублей.

В настоящий момент времени в деятельности таких преступных сообществ задействовано до 20 тыс. человек.