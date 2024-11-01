Тот самый случай, когда наиболее слабые компьютеры в постмодернистском обществе будут продаваться за оверпрайс: как наиболее "экологичные" и "природосберегающие" технологии.

Американская корпорация во время выступления на конференции в Южной Корее публично на официальном уровне призналась, что замедление в работе новейших процессоров Arrow Lake – дело рук её программистов, что подтверждает портал Quasarzone.

Intel намеренно замедляет производительность Arrow Lake, для соответствия протоколу энергоэффективности, известному Energy Star. В результате чего заметно падает температура центрального процессора, как и его безудержная способность потреблять электричество.

По итогу получается так, что более новые процессоры на какие-то доли процентов превосходят по мощи своей работы своих предшественников, таких как процессоры из Raptor Lake. Разумеется не идёт и разговор о падении цены на новую продукцию: хотя практически все без исключения покупатели не хотят покупать новшество, главное «преимущество» которого – более низкая температура и энергопотребление.









И что хуже всего, на пятки Intel наступает архитектура ARM, чьи решения в области х86 заметно лучше, если рассматривать параметры работы температуры и энрегоэффективности. Почему так? Не знают и в самой Intel. А для стороннего наблюдателя кажется это тот самый случай, почему у американцев из Интел наступил реальный кризис. И это уже не вызывает удивленных вопросов: долгое нахождение в стане лидеров притупило желание программистов и инженеров Intel стать лучшими на процессорном рынке, вот и итоговый плачевный результат.

Но напомним, не лучше история и с «прошлогодними» процессорами 13-го и 14-го поколений, которые помимо высочайшей энергетической прожорливости и пиковых температурных режимов, просто буквально взяли и «сгорели на работе», показав реальную деградацию чипов, не отработав даже и двух лет. Похоже эпоха тех времен, когда процессор в компьютере считался самым надёжным компонентом из всех комплектующих, безвозвратно канула в вечность.