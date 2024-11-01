Такая противоправная деятельность могла привести к проблемам со здоровьем у тысячи посетителей парков Диснея.

Бывший сотрудник всемирно известного Disney Майкл Шойер в отместку за свое как ему казалось несправедливое увольнение взломал IT-систему парка Walt Disney World.

Мужчина поступил так после своего увольнения с горячо любимой работы в минувшем июле, когда получил такое наказание за «неправомерное поведение». В чем конкретно был обвинен экс-работник Дисней, издание, написавшее новость, не указывает.

И поняв, что на работу восстановиться больше не получится, мужчина разработал план мести: тем более небрежное отношение к своей работе продемонстрировала служба безопасности Диснея, оставив активным рабочий профиль Майкла.









Последний, поняв, что несмотря на своё физическое отсутствие на бывшем рабочем месте, ещё имеет довольно активные права доступа к меню в многочисленных точках общепита Дисней, взял и указал, что блюда в ресторанах организации, содержащие арахис, абсолютно безвредны для больных аллергией.

Но этого ему оказалось мало: были добавлены бранные слова в список предлагаемых блюд и установлен шрифт Wingdings. В довесок был получен доступ к чужим 14-и рабочим аккаунтам Disney, которые были взломаны и последовательно заблокированы, а личная информация, содержащаяся на них, была раскрыта.

Таким образом работа системы была нарушена на долгие несколько недель. А в случае с арахисом больные аллергией могли получить ещё помимо классического зуда и шанс на летальный исход после остановки сердца.