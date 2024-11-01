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Madarator
Mail.ru отберет "вечные" 100 ГБ, выданные первым пользователям «Облако Mail.ru»
Когда хозяин своему слову: сначала дал, а потом забрал обратно. А у обычных пользователей есть время до 11 февраля 2025 выкачать все свои наиболее важные файлы с "вечного облака" mail.ru

   Под конец минувшего октября российская Mail (входит в VK) разослала электронные уведомления своим клиентам об отмене их «вечных» облачных хранилищ, подаренных своим первым пользователям. Вероятно под словом вечность подразумевая те самые 11 лет, минувших с начала акции.

   Так тариф на 100 ГБ, за который платить было не надо, перестанет действовать с 11 ноября. И чтобы действие не выглядело уж совсем кощунственным, пользователи были уведомлены посредством электронных писем заранее. В самом сообщении от mail.ru указывается, что у вас есть время до 11 февраля грядущего года. Именно до 11 февраля 2025 вы должны скачать все нужные вам файлы или купить платную подписку Mail Space с автоматическим увеличением облачного пространства. После указанного срока все файлы, превышающие лимит в 8 ГБ, будут безвозвратно удалены.


Теперь слоган звучит как натуральная издевка


   В качестве «аргументов» со своей стороны, почему «вечные» Гигабайты на самом деле оказались вполне явлением проходящим, представители отечественной коммерческой организации отделались дежурным и ничего не значащим в своей предельной конкретности замечанием про «развитие сервисов для продуктивности» и новых горизонтов.

   А мы вспомним, что именно в августе 2013 года ресурс Mail.ru открыл публичный доступ к сервису «Облако Mail.ru». После чего предложил первым юзерам 100 ГБ облачного дискового пространства в подарок «бесплатно и навечно». Причем акцента на том, что услуга станет когда-нибудь платной или временной, в праздничном сообщении указано не было.


Было 100 ГБ – станет 8 ГБ

   По одной из версий от постояльцев вполне авторитетного российского ресурса habr.com, ввиду вполне недавних событий с блокировкой Youtube и в некоторой мере угрозой блокировки сервисов Google, ожидается массовый наплыв отечественных видеоблогеров на портал vk video. Поэтому стоит ли удивляться, когда резко потребовалось освободить место для тяжеловесного 4K-видео, один час которого может весить как раз около тех самых 100 ГБ. Но эта информация не официальная, хотя вполне себе намекающая.

#mail.ru #mail ru #облако mail.ru #облачные хранилища #российский интернет
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