Та самая "изоляция" РФ глазами западной прессы.

Официальный Тель-Авив обратился к Москве с просьбой стать прямым посредником между Израилем и «Хезболлой». Чиновники Израиля хотят при помощи России получить долгожданное мирное соглашение. Соответствующие будоражащие западные масс-медиа сведения, сообщает редакция Newsweek.

Американские журналисты, ссылаясь на ближневосточные издания, указывают, что мир на Ближнем Востоке не является величиной недостижимой: прямо сейчас советники Джо Байдена – Амос Хохштайн и Бретт Макгурк упорно трудятся над соглашением о прекращении взаимных обстрелов ливанской группировки и ЦАХАЛ.

В качестве источников таких известий называются газеты Ynet News, спонсируемая Израилем, так и английская Asharq Al-Awsat, за которой, в свою очередь, стоят саудовские инвесторы. По их данным, высокопоставленные израильские функционеры вышли на неких российских представителей, в попытках донести до кремлевского руководства желание Тель-Авива увидеть в качестве участников гипотетического соглашения – Россию.

И уже корреспонденты Newsweek предполагают, что использование представителей мировой державы, одинаково хорошо контактирующей со всеми участниками ближневосточного противостояния, может стать тем самым стартовым пистолетом, благодаря выстрелу из которого начнется забег к долгожданному миру. А вот Вашингтон перестал быть непреклонным авторитетом на Ближнем Востоке.

Подытожили публикацию авторы статьи тем, что Владимир Путин – это потенциальный посредник и амбассадор мира на Ближнем Востоке, нравится ли это злопыхателям России или нет.