Грядущее увольнение 20 тыс. сотрудников Volkswagen стало последней каплей для обычно всегда спокойных немцев.

Не менее половины граждан Германии хотят видеть вместо правительства федерального канцлера Олафа Шольца новых лиц, а его кабинет министров, как и он сам, должны покинуть досрочно роль текущих правителей ФРГ. Причем обычные немцы не хотят ждать грядущих выборов в немецкий парламент, когда Шольца должны переизбрать, либо он сам уйдет в отставку. Совершенно нерадостные перспективы для главного немецкого политика представил опрос, выполненный по заказу телевизионного канала ARD.

Ознакомившись с данными социологического исследования, в рамках которого был задан вопрос, «хотите ли вы отставки действующего правительства, не дожидаясь сентябрьских выборов 2025 года», 54% опрошенных высказались категорично «за».

А вот цифры недовольства так и вовсе достигли отрицательно значимых величин. Недовольны правлением Шольца уже 86%. По мнению опрошенных, текущий федеральный канцлер виновен в провалах бюджетного, экономического и финансового направлений.

И если бы выборы состоялись прямо сейчас, то победу бы одержал с 34% проголосовавших, находящийся ныне в оппозиции блок ХДС/ХСС. А вот текущая партия Шольца набрала бы всего 16%. Правящая ныне коалиция партий, куда и входит социал-демократическая партия, набрала бы в сумме 29%.