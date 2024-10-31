Ссора между двумя бывшими союзниками в очередной раз утекла в публичную плоскость.

МиГ-29 отправятся на Украину, но только на словах. Соответствующую негативную оценку польскому бездействию озвучил украинский президент. Владимир Зеленский рассказал, что польские власти пообещали отправить в украинскую армию «Двадцать девятые» из собственных запасов НАТО. Но как выразился глава Украины, этого не случилось.

Информацию о том, что обещанные истребители так и не прибыли для дополнительного довооружения украинских ВВС, Зеленский озвучил во время общения с руководителя территориальных общин Закарпатья.









О том что разговор Зеленского про обещанную военную поддержку по части боевой авиации это не выдумка, прямо подтвердил Анджей Дуда. Польский президент заявил, что официальная Варшава действительно обещала Украине МиГ-29 в рамках июльской встречи этого лета. Но для выполнения этого условия необходимо добиться гарантий от североатлантического альянса, военные которого должны прикрыть воздушное пространство польского государства до того момента, пока на замену отправленным ВСУ собственным истребителям не прибудут новые боевые самолёты, созданные в США. И видимо этого пока что не произошло.