Ракетная программа Северной Кореи своим резким прогрессом пугает уже не только официальный Сеул.

Военные достижения северокорейской ракетной программы встревожили ещё больше специалистов Японии и Южной Кореи. Об этом можно судить согласно косвенным данным, полученным сегодня. Так ракета КНДР, запущенная 31 октября, смогла подняться на рекордную высоту и пролететь рекордно долгое время. Соответствующие сведения публично огласил глава МО Японии – Гэн Накатани.

Японский военный обозначил, что Пхеньян теперь на 100% располагает ракетными образцами межконтинентального уровня. Так сегодняшний боеприпас находился в воздушной среде 86 минут, достигнув высоты в 7000 километров.

В конце своего полёта ракета упала в 200 км от японского острова Окусири.

Японские источники считают, что возможно в КНДР смогли использовать куда более совершенный двигатель или иную версию ракеты. В теории новейший управляемый снаряд способен преодолеть 15 тыс. километров: всё зависит от массы боеголовки – чем он больше, тем меньше пролетит по итогу ракета, верно и наоборот.

Как заявили в Центральном телеграфном агентстве, в момент запуска на зрительной площадке присутствовал и глава Южной Кореи – Ким Чен Ын.