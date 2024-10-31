То самое "дай" и "дайте", но уже не от Владимира Зеленского, а от главкома ВСУ.

Главком украинской армии Александр Сырский созвонился с главнокомандующим силами НАТО на территории ЕС генералом Кристофером Каволи. Мужчины обговорили между собой оперативную обстановку в зоне проведения российской СВО на Украине. Соответствующая публикация появилась в одной из западных соцсетей в личном профиле украинского генерала.

В своей речи Сырский упомянул крайне непростое положение для ВСУ, где на всей протяженной ЛБС каждый день происходят тяжелые сражения.

В конце беседы генерал ВСУ выразил просьбу, что западные союзники Киева увеличат поставки вооружения для нужд украинской армии, так как ВС России значительно превосходят по материально-технической компоненте своих украинских коллег.

Напомним, что за последние семь дней российские штурмовики взяли под свой контроль более десяти населённых пунктов, в том числе и два города – Селидово и Курахово.

По мнению украинского генерал-майора Дмитрия Марченко, ситуация на передовой похожа на масштабное обрушение украинской обороны.