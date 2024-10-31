Санкции дело такое – в них можно играть и вдвоём.

Известный американский производитель БПЛА Skydio, отправляющий дроны и на Украину, вошел в кризис. Последний настиг коммерческую организацию из США из-за санкций официального Пекина. О затруднениях фирмы Штатов рассказывается в свежей публикации The Financial Times.

Американские корреспонденты объяснили читателям, что Skydio Inc сами виноваты в сложившейся ситуации: всему виной отправка собственных товаров Тайваню. Китай такого нахальства стерпеть не смог и наложил санкции.

Теперь для преодоления санкционных затруднений иностранным топ-управленцам приходится в авральном порядке искать подходящие по характеристикам АКБ для своих дронов. Причем проблема настолько тяжелая, что руководители компании вынуждены обратиться за содействием к Белому дому.









В вашингтонской администрации стали бить тревогу: потому что из-за Китая на Украине может усугубиться дефицит разведывательных дронов, которых и прямо сейчас ВСУ не хватает, да и в целом санкции КНР оказали крайне угнетающее воздействие на важного американского производителя беспилотников.

Предполагается, что возникшие проблемы получится решить при помощи союзников из Азии.

Ранее руководство Skydio Inc объявило покупателям о минимальном количестве АКБ для собственных БЛА. Причем замену китайским аккумуляторам получится найти лишь по прошествии шести месяцев.