В обмен нас скидку от Германии Хорватия бесплатно отправила танков на укомплектование полного батальона.

Сделка, заключенная между Хорватией и Германией, не является выгодной для Загреба. Такую точку зрения высказал президент Хорватии Зоран Миланович. Согласно условиям договора, заключенного с правительством ФРГ, официальный Загреб обязуется передать украинской армии 30 танков М-84, представляющих собой обновленный вариант экспортной версии советского ОБТ Т-72М1. Взамен хорватская армия, дополнительно отправившая ВСУ ещё и 30 БМП М-80, должна получить от германского правительства скидку на покупку немецких новейших танков Leopard 2A8.









Как выразился Миланович, танки производства ФРГ слишком необъяснимо дорогие, а местное правительство, подразумевая под оным хорватское, должно было поступать более эгоистично и расчетливо.

Вместе с тем по аналитическим выкладкам западных военных экспертов, 30 средних танков, отправленных в ВСУ, не принесут качественного изменения на передовой в пользу украинского Генштаба, которому требуется примерно тысяча современных танковых образцов. Ровно столько же или даже больше требуется колёсных и гусеничных БМП.