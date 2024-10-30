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Madarator
Зеленский упрекнул Белый дом в утечке западным СМИ секретной части "плана победы" Украины
Неужели Владимир Зеленский на самом деле верил, что США передадут ракету, способную нести ядерный боезаряд Украине?

    Зеленский посчитал передачу секретных данных в западные СМИ о том, какие именно дальнобойные ракеты рассчитывает получить Киев, ударом по конфиденциальности между Украиной и США. Свое возмущение украинский президент озвучил во время выступления в среде корреспондентов наиболее популярных СМИ Скандинавии.

   Так вчера The New York Times в своей публикации рассказали о том, что секретный план предусматривал передачу ВСУ дальнобойных боеприпасов. Под оными подразумевались ракеты Tomahawk, боевой радиус которых составляет 2500 километров.

   Американские журналисты указали, что им эту информацию «слил» осведомленный правительственный чиновник США, объяснивший, что желание Зеленского не выполнимо по своей сути.

"Томагавк" по своей сути ракета стратегического уровня, способная помимо обычных БЧ, нести спецбоеприпас, под которым обычно подразумевается ядерная боеголовка.


   А вот сам Зеленский после утечки важной информации высказался, что его «план победы» стал набирать сторонников среди иностранных союзников, но «слив» всё разрушил. По итогу глава Банковой поделился огорчением, прямо сказав, что между союзниками уже не осталось «ничего конфиденциального».

   Ранее в западных масс-медиа неоднократно проскальзывали критические статьи по поводу стратегии победы Украины над Россией, где руководство к действию, созданное Зеленским, представлялось слабо согласованным с реальностью. Тем более выполнение всех пунктов плана ставило перед НАТО тот самый неиллюзорный конфликт с РФ при помощи ядерного вооружения вполне близким.

#владимир зеленский #tomahawk #украина и сша
Источник: youtube.com
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NYT: В секретной части "плана победы" Зеленский запросил ракеты «Томагавк» с дальностью 2400 км
NYT: Зеленский в рамках плана победы просит США разместить на территории Украины ракеты Tomahawk
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