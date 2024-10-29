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NYT: В секретной части "плана победы" Зеленский запросил ракеты «Томагавк» с дальностью 2400 км
С таким успехом можно попросить межзвёздный крейсер, получив логичный отказ.

   Украина очень хочет заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк», что упоминается в секретной части «плана победы» украинского президента. О тайном желании Владимира Зеленского, согласно которому Вашингтон для гипотетической победы над Россией должен предоставить Киеву высокоточные ракеты с дальностью пуска до 2400 километров, рассказывается в свежей публикации The New York Times.

   Американские журналисты рассказали в чем смысл конкретно именно этого желания украинского национального лидера. По задумке руководителя Банковой (улица в Киеве, где находится здание президента Украины), предоставление ВСУ «Томагавков» означает выполнение пункта о силах неядерного сдерживания, которыми, согласно плану, должны располагать ВСУ.




   Вместе с тем, иностранным корреспондентам за идею Зеленского пояснил один из высокопоставленных представителей Белого дома, заявив, что украинский президент хочет «нечто невыполнимое». 

   Ещё одни информаторы издания из стана правительства США прямо сказали, что Зеленский «неудержим» в своих фантастических просьбах, чем вызывает слишком негативное восприятие у американской стороны, понимающей, что только одними дальнобойными ракетами Россию не победить. 

   Предполагается, что нереалистичный план был специально придуман Зеленским, чтобы в случае проигрыша России, обвинить в нём именно Запад. 

   «Томагавк» (Tomahawk) — это семейство американских крылатых ракет морского базирования, разработанных компанией General Dynamics (ныне Raytheon). Эти ракеты предназначены для поражения наземных целей на больших расстояниях (до 2500 км - зависит от модификации ракеты) и используются Военно-морскими силами США (US Navy). Головная часть, помимо фугасного или кассетного оснащения, может быть и ядерной.

#украина #инопресса #инопресса об украине #владимир зеленский #tomahawk
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