А украинский Генштаб вместо создания дивизий и пополнения бригад, формирует новые соединения без бронетехники, занимаясь "сизифовым трудом".

Перестав наблюдать с большой тревогой как российские войска стремительно приближаются к очередной линии украинской обороны, а наконец начав действовать в поиске нового источника военных поставок, отчаянно нуждаясь в сотнях танков и бронированных машин, Украина пытается остановить штурмовиков ВС РФ. Так об очередных ошибках украинского политического и военного руководства, своим читателям спешат рассказать корреспонденты американского Forbes.

Иностранные журналисты пишут, что Хорватия согласилась передать Киеву 30 устаревших собственных танков M-84, являющихся модификацией экспортной советской версии танка Т-74М1. Так же Загреб направит в ВСУ и БМП серии М-80. Но вряд ли укомплектованный такими образцами бронетехники единственный батальон одного из механизированных соединений ВСУ сможет добиться значимых результатов на передовой, ведь стремительная потеря бронетехники в ВСУ ни на час не прекращается.

Вместо поддержания боеспособности старых, закалённых в бесчисленных боях, но существенно ослабевших после этого бригад ВСУ, украинский Генштаб мечтает укомплектовать танками и ББМ новые соединения, формируемые в тылу. Но и эта задумка не может быть выполнена, так как крупных поставщиков танков и лёгкой бронетехники даже за рубежом днём с огнём не сыскать.

А тем временем прекрасно зная, что украинским военным не хватает не только техники, но и обычных пехотинцев, российские генералы усиливают оперативный нажим, атакуя сразу на всех направлениях, одновременно успешно продвигаясь, заполучив в один из самых удачных дней почти 500 кв. км. освобождённой территории.