А для себя "любимых" хорватские ВС приобрели новейшие Leopard 2A8.

Хорватия ввиду получения передовых версий немецких танков – модификации Leopard 2A8, в качестве безвозмездной военной помощи отправит украинским ВС свои танки. Речь идёт о M-84 – усовершенствованной версии ещё советского Т-72. К настоящему часу известно о передаче 30 тяжелобронированных машин в ВСУ. Всего по количественному составу такими ОБТ можно укомплектовать полноценный танковый батальон.

Об хорватской «Эмке» известно, что этот танк создали из экспортных вариаций Т-72М1, улучшая качественно базовый танк на производстве в населённом пункте Славонски-Брод бывшей Югославии.









Именно здесь на танки СССР ставили более современный комплекс СУО, переоснащали на более мощные и устойчивые к помехам танковые рации, а на самые поздние модели гусеничных машин, вдобавок, устанавливали и форсированный двигатель совокупной мощью 1000 л.с.









О том, что Киев всё-таки получит от Румынии её танки, шли разговоры давно, но лишь в 2024 прекрасно видя, что бронетанковая компонента ВСУ стала донельзя слабой, Бухарест решил отказаться от M-84, с нетерпением ожидая немецких «кошек» в свой состав.