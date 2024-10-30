Смена тактики "энергетических ударов" ВС России заметна даже за океаном.

Российские военные видоизменили тактический рисунок при ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Речь идёт о переиначивании прошлой идеи. Теперь новыми целями для атак стали энергоцели, расположенные на так называемом украинском левобережье. Соответствующее видение появилось у корреспондентов Forbes.

Американские журналисты отметили, что ВС РФ стали атаковать именно объекты энергетики Сумщины. Последнее легко доказать, лишь прочитав сводки украинского правительства, отметившего в информационных бюллетенях пропажу света в Сумской и Полтавской областях.

В публикации отмечено и другое изменение. Новыми объектами для ударов вместо вполне привычных высоковольтных подстанций стали куда меньшие по мощностям распределительные подстанции. Эти сооружения обладают слабой стойкостью перед высокоточными атаками россиян, да и нет у Украины должного количества инженеров, способных быстро возобновить нормальную работу при повреждениях распредподстанций. Об этом зарубежных сотрудников прессы проинформировал Александр Харченко – управляющий Центра исследований энергетики.

Наблюдательные работники Forbes отметили и ещё большую зависимость Харьковщины, Полтавщины и других областей от переброски энергии с правобережья. Именно на обрубание этой транзитной линии направлены все последние удары ВС России, тем самым, в идеале, изолируя весь левобережный макрорегион от энергогенерирующих центров украинского правобережья.

Если же использовать транспортировочные электролинии Киевщины, Запорожья и Днепропетровщины, то их исходная мощность не рассчитана на существенное увеличение транзита электричества.

В качестве дополнительного профицита российские военные пытаются обесточить нефтегазодобывающие предприятия, 1\3 которых сосредоточено в полтавском регионе, информируют американцы.