А вот для Тайваня и Израиля "почему-то" нет.

Склады с военной продукцией у главного помощника ВСУ не бесконечны. С соответствующей публикацией, где сквозь весь материал идёт послание о том, что у Штатов заканчивается вооружение для Украины, вышла за авторством корреспондентов The Economist. Информацией о том, что Пентагон испытывает в некотором роде дефицит, поделились с американскими журналистами источники в Белом доме.

Как заявил один из информаторов, сегодняшний уровень американского ВПК явно недостаточен, чтобы снабжать украинскую армию на должном уровне. И если в США всё-таки решат поставить всё на военную поддержку Украины, то на других направлениях у Вашингтона могут возникнуть большие проблемы.

И хотя трудно сказать, что будет с военной экономикой России через 10 лет, но прямо сейчас ОПК РФ доминирует над военно-производственными возможностями Запада.









Так Европейский союз выпускает около 1 млн. артиллерийских снарядов. А в России расконсервированные военные заводы позволяют выпускать за 12 месяцев 3 млн. снарядов. Плюс с армией РФ своими снарядными припасами делятся КНДР и Иран.

Не менее комфортно себя чувствует российский Генштаб с укомплектованностью линейных подразделений солдатами. Так в действующую российскую армию за один месяц попадает около 30 тыс. человек.

И хотя в конце статьи выходит относительно обнадеживающий текущую американскую администрацию тезис о том, что ВС РФ не могут сражаться вечно, со 100% вероятностью ВСУ выдохнутся раньше.