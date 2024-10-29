Благодаря удивительным военным навыкам "Земледелия", множество западной бронетехники, очутившейся на довольствии ВСУ, так и не смогло отступить в безопасный тыл, внезапно подорвавшись во время отхода по бывшими ранее безопасными дорогам.

Российский военно-инженерный гений, сумевший придумать главную идею инженерной машины «Земледелие», способной дистанционного минировать протяженные участки окружающей территории, изрядно попортил нервы украинским военнослужащим и вверенной им тяжелой и не очень западной бронетехнике и высокотехнологичным мобильным комплексам вооружений, расставляя мины там, где их отродясь не было, ввиду отдаления от передовой.









О том, что похожая по принципу действия на РСЗО мобильная установка «Земледелие», сослужила отличную службу, будучи задействованной на территории проведения СВО на Украине, напомнили в Ростехе.

Так представители российской госкорпорации рассказали, что эта мобильная платформа представляет собой колёсное шасси с залповой системой огня, выстреливающей в направлении оппонента снарядами-контейнерами, внутреннее пространство которых заполнено 25 минами. Причем снаряженные мины довольно сложные устройства: так при невозможности уничтожить военные цели, спустя короткое время боеприпасы ставятся в режим автовзрыва или полностью выключаются. Благодаря такому функционалу местность легко разминируется в случае окончания боевых действий.









Всего в пусковом тубусе находятся две половины, каждая из которых снаряжена 25 снарядами. Как только половины во время стрельбы оказываются полностью опустошены, специальная машина их перезаряжает. На высокую итоговую точность в положительном ключе влияют установленные блоки спутниковой навигации и метеостанция.