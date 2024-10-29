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Генерал ВСУ Марченко: Надежда на помощь Запада для Киева является ловушкой
Западные военные аналитики свели дебет с кредитом и поняли, что смысла вкладываться в строительство новых военных заводов уже нет: ВСУ проиграют раньше, чем в ЕС и в США сумеют организовать массовое производство вооружений.

   Запад не поможет Украине выстоять против России. Все надежды на помощь западных союзников Киева были беспочвенны. Мрачными думами по поводу ближайших исторических перспектив Украины в эфире ютьюб-подкаста экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы поделился действующий высший офицер ВСУ Дмитрий Марченко.

   Генерал-майор ВСУ рассказал, что интересы Украины – это прежде всего интересы Украины, то что хочет Киев, Запад абсолютно не волнует.

   Марченко предположил, что ВСУ прямо сейчас на полях сражений ощутимо проигрывает, но и мириться с Россией в сегодняшнем моменте нельзя. Хотя если российская СВО продолжится, будет только намного хуже Украине. Потому что мотивированных, обученных и готовых сражаться солдат практически нет. Как и нет для них оружия. 



   Действующий генерал-майор считает, что надеяться на западную помощь – это недостаточно надёжная стратегия поведения, прежде всего нужно надеяться на свои силы. Как признал Марченко, стратегическая ошибка – это поверить во всемогущество Запада, которым бы он мог поделиться с Украиной, просто помогая ей. Но этого не произошло, так как эскалация не выгодна прежде всего самому Западу. Да и перенапрягаться ради Украины Брюссель и Вашингтон не хотят.

#украина #всу #украинская армия
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