Тихоходные украинские дроны просто идеальная цель для продвинутых зенитных систем российских вертолётов.

Беспилотный барражирующий боеприпас производства Украины так и не смог выполнить свою боевую миссию, будучи уничтожен прямо в воздухе экипажем российского разведывательно-ударного вертолёта. Речь идёт о событии недавних дней, когда Ка-52 принадлежности ВКС РФ управляемой зенитной ракетой сбил тихоходную воздушную цель ВСУ. Соответствующей подтверждающей информацией располагает ТГ-канал «Осведомитель».

На кадрах объективного контроля отчетливо видно, как зависший во время предстартовой подготовки, вертолёт спустя секунду отстреливается по воздушному нарушителю, поражая украинский БПЛА корректируемым боеприпасом. Спустя время дрон разбивается об земную поверхность и детонирует, так и не причинив вреда.









Как указала редакция ТГ-канала, это «достаточно редкое событие». Достоверно не известно, какой именно снаряд стал причиной падения украинского дрона-камикадзе, но с большой уверенностью можно предположить, что это была «Игла» в авиационной версии, полное название которой либо «Игла-В», либо «Игла-С».





Старт зенитной ракеты с борта "Аллигатора"





Ка-52 «Аллигатор» — российский боевой разведывательно-ударный вертолет, разработанный ОКБ Камова. Он является дальнейшим развитием модели Ка-50 «Черная акула». Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной техники оппонента, а также живой силы на поле боя. Кроме того, он может использоваться для поддержки сухопутных войск, патрулирования и сопровождения колонн. В случае необходимости продукт Камова способен победить и воздушную угрозу, как это было на кадрах выше.

Основные характеристики:





- Экипаж: 2 пилота (командир и оператор вооружения).

- Длина: не менее 16 метров.

- Диаметр несущего винта: 14,5 метра.

- Максимальная взлетная масса: до 11 тонн.

- Крейсерская скорость: около 250 км/ч.

- Практический потолок: до 5500 м.

- Дальность полета: до 520 км.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Вооружение:





Вертолет оснащен разнообразным вооружением, включая:





- Пушечную установку 2А42 калибра 30-мм.

- Управляемые ракеты класса «воздух-земля».

- Противотанковые управляемые ракеты, такие как «Вихрь», способные поражать цели на расстоянии до 8–10 км. Именно эти снаряды стали причиной множественных потерь ВСУ во время контрнаступа-2023.

- НУРСы.

- Подвесные контейнеры с пушками и пулеметами.

Особенности конструкции:





- Ка-52 имеет соосную схему расположения винтов, которая обеспечивает ему высокую маневренность и устойчивость при полете на малых скоростях.

- Вертолеты оснащены современными системами навигации, связи и управления огнем, позволяющими эффективно выполнять боевые задачи днем и ночью, в любых погодных условиях. Таковой является ГОЭС-45, благодаря которой множество немецких Leopard и американских Abrams отправились на металлом.

- Для защиты экипажа предусмотрены бронезащита кабины и катапультные кресла, позволяющие пилотам безопасно покинуть машину в случае аварии.