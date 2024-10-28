План "границы 1991 года" в очередной раз оказался бутафорией.

Украина может только мечтать о границах 1991 года по итогу окончания вооруженного конфликта с РФ. На самом деле Киеву придется сделать свой нелегкий выбор в пользу отказа от утраченных земель. С соответствующим прогнозом исхода российской СВО своих читателей знакомит American Conservative.

В издании подчеркнули, что итогом сражений между украинской и российской армиями станет отказ от части своей территории. Последняя может стать в некотором роде буферной зоной, распоряжаться которой будет Россия.









Американские журналисты отметили, что если по итогу выборов 5 октября президентом США станет 77-летний Дональд Трамп, то внешняя политика Белого дома радикально поменяется, вследствие чего стоит ожидать начала переговоров о судьбе Украины.

Ранее в иностранных СМИ озвучивалась информация, что высшие западные политики в ходе кулуарных переговоров продолжают обсуждать с Киевом возможность отказа последнего от части своих земель в обмен на гарантии НАТО и вступления в ЕС. Об этом писала The Financial Times.