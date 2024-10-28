Это видимо один из секретных пунктов того самого "плана победы". Когда будете читать, возьмите стул.

Зеленский в разговоре с премьером Индии настаивал на отказе от нейтралитета, после чего Индия должна перейти на стороны Украины, попутно разрывая экономическое сотрудничество с Москвой. Соответствующим планом действий украинский лидер поделился с изданием The Times of India.

В своём интервью Зеленский объяснил иностранным корреспондентам, что нейтралитет значит лишь одно – быть заодно с Россией. По мнению главы украинского государства, индийский нейтралитет – это самая настоящая скрытая поддержка РФ.

Далее Зеленский высказал ряд комплиментов в адрес Моди, назвав последнего главой очень крупной страны с превосходно развитой экономикой, большим влиянием и воздействием, на территории которой проживает множество жителей.









Именно поэтому такая великая страна как Индия, не должна стоять в стороне, а должна заблокировать российскую экономику и внести запрет на использование дешевых российских энергоносителей. Причем это только половинчатые меры: на финальном аккорде нужно так же перестать снабжать российский ОПК и оборвать всяческое сотрудничество с ним. Если Дели прислушается, то Москва не сможет проводить СВО против Украины, - заверил Зеленский.

И под конец беседы с журналистами глава Украины уведомил прессу, что Индия может стать тем самым местом, где состоятся переговоры Киева и Москвы.