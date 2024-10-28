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Безуглая: Сырский распорядился перевести 20% медиков ВСУ в пехоту
Штурмовики для ВСУ сейчас – самый дефицитный элемент как и врачи.

   Марьяна Безуглая считает, что украинский Генштаб действует не слишком правильно в военном смысле, обвиняя последний в переводе медицинских работников из военных госпиталей в пехотные подразделения на передовую, оставляя тем самым больницы для военных перед перспективой нехватки персонала. Народный депутат вылила очередную порцию критики на украинских генералов, обвинив последних в неэффективном распределении дефицитного ресурса. Таким ресурсом являются опытные военврачи.

   Причем Безуглая лишний раз напомнила, что в ВСУ наблюдаются ощутимые сложности с медицинской сферой, когда не хватает как квалифицированного персонала, так и оказываемого объема медицинской помощи.



   Безуглая прямо обвинила во всём происходящем непосредственно главкома ВСУ Александра Сырского. И как мы помним, Сырский уже не первый раз становится объектом негативных высказываний женщины-депутата.

   Ранее представительница партии «Слуга народа» обвиняла Сырского в отправке на передовую высокопоставленных ИТ-специалистов, необходимых в тылу для создания продвинутых систем связи.

#всу #александр сырский #марьяна безуглая #безуглая и сырский
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