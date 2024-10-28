Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
WSJ: Численность мобилизованных в ВСУ значительно снизилась, несмотря на облавы военкомов
Сражаться без мотивации практически невозможно, странно что такие простые истины до Банковой доходят в последнюю очередь.

   Число новичков, сконцентрированных в ВСУ, под конец 2024 года заметно уменьшилось, что звучит слишком удивительно, наблюдая за резким ужесточением мобилизационных мероприятий на Украине. И даже облавы украинских сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине) ситуацию не исправили.

   Так приводя в качестве источника сотрудника украинского Генштаба Василия Румака, американские корреспонденты указывают, что минувшей весной в учебных центрах ВСУ находилось около 35 тыс. солдат, и к концу осени число таких обучающихся дошло до значения в 20 тыс. человек.

   И даже ужесточение мобилизации не сыграло положительную роль в пополнении действующих на передовой войск. Число новых бойцов в ВСУ постоянно падает.



   Прокомментировали в публикации и изменившуюся тактику ТЦК по набору принудительно призванных: теперь вместо сбора мужчин в мелких поселениях и городках переключились на действия в мегаполисах и крупных городах.

   Под конец публикации высказались иностранные журналисты и почему ВСУ терпят крах на передовой. В этом прямая вина Зеленского, который отдал приказ об массовой атаке на курское приграничье, из-за чего в украинской армии прямо сейчас не хватает опытных бойцов.

#украина #инопресса #инопресса об украине #инопресса о всу #мобилизация на украине
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
18
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
23
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
3
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
2
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
4
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
2
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
2
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
10
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
Впервые появились кадры беспилотной подводной лодки Ghost Shark, задействованной в учениях
+
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
NVIDIA готовит как минимум 6 карт поколения Blackwell: RTX 5050, 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 и 5090
8
В будущем смартфон Samsung S26 Ultra может быть оснащён основной камерой на 324 МП
+
Китайские ученые создали магнит в 800 000 раз мощнее магнитного поля Земли
2
Opera последует за Brave и продолжит поддерживать uBlock Origin, несмотря на действия Google
+
Дженсен Хуанг: ИИ не заменит людей полностью, но сделает их работу эффективнее
+

Популярные статьи

История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
+
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
38
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
5
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
34
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
14
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
7

Сейчас обсуждают

eightylvl
15:13
Велотренажёр, бег, плавание, что угодно -- без разницы. Вопрос в интенсивности. Низко-интенсивное кардио в принципе не эффективно для сжигания подкожного жира, к тому же помимо жира жжёт ещё и мышцы....
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Тимур Вихарев
15:09
Раньше cd было в каждой затычке. Диски в пк, в магнитолах, в авто, в портативных плеерах, весь контент на cd, игровые приставки - была массовость. Сейчас какой диск бы не вышел - массовому потребителю...
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
Гульназ Батыршина
15:09
Все мы тут знаем, как ты заработал на 3050 )))
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
zik3ak
15:08
Т.е. хром удаляем нахрен...
Google и OpenAI разрабатывают ИИ для управления компьютером через браузер
eightylvl
15:08
Зачем? Заработать инсулинорезистентность? Всё правильно человек выше сказал.
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Аслан Абубеков
15:04
Это я
Бездействовавший более 14 лет кошелек переместил 50 BTC на сумму почти $3,4 млн на новый адрес
RandomXP
14:57
"недорогой ПК, который можно взять на лето на дачу или без проблем перенести в другую комнату" Так надо было идти в этом до конца - взять корпус с ручкой! Я себе купил Jonsbo C6 - такой кубик прикольн...
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
Fergus
14:57
Зиро решил не упоминать самые прибыльные источники заработка, не нужна конкуренция
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
DIP32
14:56
Кукла марионетка с прямым управление от госдепа США ищет таких же одаренных ? Кроме вассальной Европки и Украины других таких не оказалось.
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
Бот_Пригожина_03081
14:54
Дочери такой купили на Д.Р. две недели назад.
Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем