Сражаться без мотивации практически невозможно, странно что такие простые истины до Банковой доходят в последнюю очередь.

Число новичков, сконцентрированных в ВСУ, под конец 2024 года заметно уменьшилось, что звучит слишком удивительно, наблюдая за резким ужесточением мобилизационных мероприятий на Украине. И даже облавы украинских сотрудников ТЦК (военкоматы на Украине) ситуацию не исправили.

Так приводя в качестве источника сотрудника украинского Генштаба Василия Румака, американские корреспонденты указывают, что минувшей весной в учебных центрах ВСУ находилось около 35 тыс. солдат, и к концу осени число таких обучающихся дошло до значения в 20 тыс. человек.

И даже ужесточение мобилизации не сыграло положительную роль в пополнении действующих на передовой войск. Число новых бойцов в ВСУ постоянно падает.









Прокомментировали в публикации и изменившуюся тактику ТЦК по набору принудительно призванных: теперь вместо сбора мужчин в мелких поселениях и городках переключились на действия в мегаполисах и крупных городах.

Под конец публикации высказались иностранные журналисты и почему ВСУ терпят крах на передовой. В этом прямая вина Зеленского, который отдал приказ об массовой атаке на курское приграничье, из-за чего в украинской армии прямо сейчас не хватает опытных бойцов.