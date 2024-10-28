Неожиданно восьмыми оказались украинские ВС, опередив немецкую армию.

Российские вооруженные силы заняли верхнюю ступеньку так называемого пьедестала «самых сильных армий мира», сместив с места лидера высокотехнологичную и очень богатую во всех смыслах армию США. Рейтинг от U.S. News and World Report учитывает положение современных ВС на 2024 год.

Не менее интересны и результаты других стран. Так Украина и её ВСУ оказались могущественнее немецкого бундесвера, опередив последний на одну позицию, по итогу заняв восьмое место.

Но удивляться украинские журналисты ресурса «Страна.ua», разыскавшие занимательную статистику, не перестали. Так на третьем месте, вслед за армией Штатов, занявшей второе место, очутился ЦАХАЛ, обогнавший по силе армию КНР, ставшей таким образом четвертой. В спину коллегам из Китая дышат ВС Южной Кореи и их сухопутные войска с танком «Black panther». Следом располагается союзник РФ — Иран и его армия, имеющая славу самой настоящей ракетной державы и «повелительницы дронов». За Ираном — Великобритания и её флот, находящийся в удручающем состоянии из-за низкого финансирования. Девятый в списке – Бундесвер с его точно таким же бюджетным дефицитом. Замыкает Топ-10 самых сильнейших армий этого года Турция и её подразделения, имеющие регулярный боевой опыт против курдских сил в Ираке и Сирии.

И, наконец, силовым возможностям белорусских ВС отводится почетное 12 место, которые, несмотря на отсутствие актуального боевого опыта, смотрятся достаточно грозно с присутствием на территории РБ российского ядерного оружия.