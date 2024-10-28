Опять украинская оборона по флангам не выдержала и очередной город cилами ВС РФ взят.

Как пишет украинский ресурс «Страна.ua», последние группы украинских войск отступают через северо-западный фас Селидово и хотя украинские операторы дронов пытаются что-то сделать, запуская беспилотники с так называемыми сбросами, крупный населённый пункт полностью контролируется россиянами. Перешло под контроль передовых отрядов российских штурмовиков и расположенное западнее Селидово – н.п. Вишневое, где реет российский флаг. К настоящему часу в Вишневом проводятся мероприятия по зачистке.

О том, что Селидово пало, ранее проинформировал своих западных читателей немецкий аналитик и штатный сотрудник немецкого Bild – военный блогер Юлиан Репке.

А ряд российских экспертов отметили, что отечественные бойцы прорвали украинскую линию обороны сразу на нескольких участках, грозя украинским ВС уже не тактическим кризисом, а оперативно-стратегическим.