В день армией ВСУ оставляется от 2 до 5 км. А за последние трое суток были взяты 8 поселений и городов.

Украинской армии не удаётся стабилизировать линию между бойцами ВС РФ и ВСУ — об этом пишет автор германского Bild Юлиан Рёпке.

По мнению военного аналитика, информация российской стороны об освобождении города Селидово из-под контроля ВСУ полностью подтвердилась, но успехи на этом у штурмовиков из России не закончились. Всего в день украинские солдаты и офицеры вынуждены оставлять от 2 до 5 км.





За последние трое суток были взяты 8 поселений и городов, ранее удерживаемых Украиной. В их числе города Селидово и Горняк, поселения Вишневое, Шахтерское, Катериновка, Богоявленка, Измайловка и Александрополь.

По мнению военного эксперта, поставок вооружения от Запада недостаточно для нужд ВСУ. В связи с чем, Украине не хватает собственных сил и она не способна перенять инициативу и начать решительные действия со своей стороны.