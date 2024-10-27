Дефицит бойцов, боеприпасов и ситуация на передовой лучшим образом доказывают украинским военнослужащим всю тщетность сражений с армией РФ.

Военнослужащие ВСУ как никогда близки к пониманию, что смысл сражаться с российской армией теряется. О полном нежелании украинских военных биться с россиянами, в свежей статье информирует эксперт Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

В авторской публикации для InfoBRICS мужчина указывает, что полное отсутствие во всеоружии оппонировать ВС России со стороны ВСУ является лучшим знамением скорого поражения Киева. Тем более уже давно не секрет, что психическое и физическое состояние многих бойцов украинской армии находится на дне измерений. А с передовых позиций не проходит и дня, чтобы какая-нибудь группа солдат не отказалась выдвинуться на ЛБС или прямо саботировала приказы вышестоящих офицеров.

В ещё более худших случаях украинские бойцы дезертируют, а командиры, схватив таких солдат где-нибудь в тылу, направляют пойманных на боевые миссии «в один конец».

Прокомментировали собственное незавидное положение на передовой и сами военнослужащие ВСУ, которые считают, что дефицит подготовленных и мотивированных солдат – это самый главный бич сегодняшней Украины. Из-за этого, очень часто, те бойцы, которые непосредственно действуют на передовой, находятся в эпицентре боевых действий около трёх месяцев, физически и морально растрачивая себя, лишая себя способности эффективно выполнять боевые задания командования, превращаясь безразличных ко всему воинов.