Камера с машинным зрением сама выявляет угрозу и сама отдает приказ на противодронный маневр.

Мы стали свидетелями нового этапа в борьбе с беспилотными воздушными системами, когда сначала в ВСУ были созданы специальные противодронные подразделения, атакующие при помощи fpv-перехватчиков разведывательные БПЛА российской армии, а после и барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет». В точно такое же соревнование включились и подразделения РФ, раз за разом загружающие в мировую Сеть кадры эффективного поражения уже украинских дронов-разведчиков. И казалась бы, борьба дрона против дрона на этом завершилась, не оставив шанса большим БЛА ускользнуть от fpv-коптеров-перехватчиков.

Первый кадр. Дрон-разведчик своевременно "засек" атаку с хвоста.

Но не тут то было. Военнослужащие РФ, придумали собственную разработку на основе ИИ, позволяющую дрону самому «отбиться» от наседающего оппонента.

Маневр уклонения выполнен и специально повторен ещё несколько раз. Разработка рабочая. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Речь идёт о хвостовом устройстве, оснащённым телевизионной камерой и чипом с ИИ-инструкциями. Последние, позволяют компьютерному алгоритму самостоятельно определить тип воздушной угрозы и выполнить маневр уклонения. Об этой разработке информирует своих подписчиков ТГ-канал «Военный осведомитель», публикуя кадры со стороны дрона-перехватчика, запечатлевшего «под запись», несколько своих неудачных попыток сбить испытываемый дрон-разведчик.