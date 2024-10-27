Тот самый, неприятный сон украинского ПВО, стал реальностью.

Ещё один день принёс украинским военнослужащим ПВО новые известия чрезвычайно плохой направленности. Речь идёт о первом документально зафиксированном случае полёта дальнобойного барражирующего боеприпаса с видеофиксацией происходящего на земной поверхности в режиме реального времени. Именно такую полезную способность получила очередная ревизия хорошо известной ВСУ дрона-камикадзе «Герань-2».

Редакция ТГ-канала «Военный осведомитель» выложила запись полёта такого беспилотника, демонстрирующего с некоторой задержкой, но всё-таки не слишком критичной, как дрон в режиме терминальной стадии подлёта натурально «срисовывает» всё происходящее на земле во время своего удара в объект энергетической инфраструктуры.

Пораженным оказался 110-киловольтный трансформатор, размещенный на подстанции в районе крупного населённого пункта Белополье Сумской области.

Цель уничтожена "под запись"



И по мнению администрации ТГ-канала «Изнанка», массовое внедрение подобных БПЛА, для украинских зенитных расчётов порождает кучу новых вызовов, по причине своей реальной опасности не только охраняемым комплексами ЗРК военным целям, но и непосредственно, грозит поражением самому охранению, «засвечивающему» самих себя, попадая в кадр телевизионного объектива «Герани». От этого будет тяжело не только позиционным системам ПВО, но и мобильным огневым отрядам. Следовательно, удары по таким важным целям будут наноситься фактически в режиме-онлайн, без шанса переместиться военнослужащим ВСУ и их дорогостоящим и дефицитным системам в безопасное место.