В США в это самое время говорят, что обвал российской экономики никогда не входил в планы Белого дома.

Сегодняшняя устойчивость российской экономики не подвергается никакому сомнению, а руководительница Центробанка Эльвира Набиуллина – самый настоящий гений, чьи достоинства как эффективного управленца практически никем из западных видных экономических экспертов и аналитиков не подвергаются сомнению. Такую точку зрения в публичном пространстве посредством выступления в эфире канала TV Prva высказал глава Сербии Александр Вучич.

Похожих восторженных взглядов придерживается и Ненад Попович – министр по международному экономическому сотрудничеству сербской республики. Мужчина в положительном ключе высказался о высоких экономических показателях РФ. Тем более именно Россия помогает Сербии оставаться на плаву благодаря энергетической опеке Москвы.





А мы напомним, что именно при работе Эльвиры Набиуллиной Россия заняла четвертое место среди государств мира и первое среди стран Европы по объёму ВВП по паритету покупательской способности, который на 2023 год оценивался в 6,45 трлн долларов.

Так же Набиуллиной редакция журнала Politico присвоила статус «разрушителя года», сумевшему вопреки желаниям высших западных лидеров спасти отечественную экономику от воздействия масштабных санкций. И вместо пустой казны, на что так сильно надеялся Вашингтон и Брюссель, российский бюджет буквально переполнен национальной валютой.