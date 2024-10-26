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Madarator
Президент Сербии Вучич назвал Эльвиру Набиуллину гением, спасшим российскую экономику
В США в это самое время говорят, что обвал российской экономики никогда не входил в планы Белого дома.

   Сегодняшняя устойчивость российской экономики не подвергается никакому сомнению, а руководительница Центробанка Эльвира Набиуллина – самый настоящий гений, чьи достоинства как эффективного управленца практически никем из западных видных экономических экспертов и аналитиков не подвергаются сомнению. Такую точку зрения в публичном пространстве посредством выступления в эфире канала TV Prva высказал глава Сербии Александр Вучич.  

   Похожих восторженных взглядов придерживается и Ненад Попович – министр по международному экономическому сотрудничеству сербской республики. Мужчина в положительном ключе высказался о высоких экономических показателях РФ. Тем более именно Россия помогает Сербии оставаться на плаву благодаря энергетической опеке Москвы.


   А мы напомним, что именно при работе Эльвиры Набиуллиной Россия заняла четвертое место среди государств мира и первое среди стран Европы по объёму ВВП по паритету покупательской способности, который на 2023 год оценивался в 6,45 трлн долларов.

   Так же Набиуллиной редакция журнала Politico присвоила статус «разрушителя года», сумевшему вопреки желаниям высших западных лидеров спасти отечественную экономику от воздействия масштабных санкций. И вместо пустой казны, на что так сильно надеялся Вашингтон и Брюссель, российский бюджет буквально переполнен национальной валютой.

#российская экономика #александр вучич #эльвира набиуллина
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