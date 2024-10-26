Москва позвонила Тегерану за несколько часов до масштабной атаки.

Израиль привлёк третьи страны для информирования руководства Ирана о скорой атаке на их территорию, выдвинув встречное требование – не атаковать в ответ. Соответствующими сведениями располагают корреспонденты ресурса Axios, ссылаясь на собственные источники.

Если предложенная сделка не устроит иранское руководство и оно посмеет отдать приказ на встречную атаку, то Израиль свою атаку повторит, сделав её куда более разрушительной и опасной для Ирана.

Информаторы поделились с американскими журналистами данными, что это была лишь демонстративная атака, главной целью которой было донести до иранских высокопоставленных чиновников простую мысль о том, что эскалация никому не нужна, как и последующий обмен ударами.

F-35 так называемой израильской серии под названием "Адир". От "базового" американского образца отличается собственной системой РЭБ и системой управления вооружениями, специально созданной для запуска именно израильского управляемого ракетного вооружения.





И чтобы так действительно было, израильтяне специально выбрали ровно те цели, поражение которых несёт минимальные эскалационные риски.

Напомним, что именно сегодня ЦАХАЛ при помощи сотни истребителей в Иране атаковал зоны размещения ПВО, фабрики по изготовлению ракет. Тем временем местные власти проинформировали общественность, что ПВО штатно отработало по обнаруженным воздушным целям.

И по самым свежим сведениям канала Sky News Arabia, Москва срочно за два часа связалась с иранским руководством до начала атаки и рассказала о готовящемся израильском ударе.