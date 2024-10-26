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Madarator
Дрон "Иноходец" уничтожил в Сумской области САУ первой президентской бригады ВСУ
Без ПЗРК и ЗРК, попытки остановить "Иноходцев", бессмысленны.

   Операторы беспилотного ударно-разведывательного комплекса «Иноходец» застигли врасплох украинский экипаж элитной 1-й президентской бригады ВСУ в Сумской области. Об уничтожении дефицитной для украинской армии артиллерийской самоходки сообщает ТГ-канал «Изнанка».

   Так во время разведывательного рейда, чувствительная оптическая система БПЛА «Иноходца» зафиксировала появление гусеничной техники, замеченной в периметре поселения Беловоды. Точный выстрел управляемого ракетного боеприпаса Х-БПЛА с тандемной боевой частью, предназначенного для обхода комбинированной защиты современных западных танков, не оставил ни единого шанса тонкостенной броне артустановки ВСУ. Соответствующие кадры объективного контроля лишь подтверждают это.


Запись сделана в инфракрасном диапазоне. Момент поражения Х-ББПЛА - авиационной версией противотанковой версии тяжелой ракеты "Корнет". Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"

   А мы напомним, что беспилотный летательный аппарат «Иноходец-РУ» является разработкой российской компании «Кронштадт». Этот дрон предназначен для выполнения различных задач, включая разведку, наблюдение, а также проведение ударных миссий при помощи комплекса управляемого вооружения. БЛА может использовать как ракеты, так и миниатюрные КАБы. Ударная версия дрона прекрасно проявила себя во время действий в курском приграничье, используя фактор отсутствия у украинских ВС средневысотных ракет-перехватчиков, уничтожая бронетехнику ВСУ. 

#иноходец #сумская область #иноходец против сау
Источник: t.me
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